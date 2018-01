Mitten in der Nacht 31. Januar 2018 10:56; Akt: 31.01.2018 12:13 Print

Tiroler jagt Schlittenfahrer mit Auto über Rodelbahn

Ein Tiroler Autofahrer hat in der Nacht auf Montag das Leben von acht Rodlern in Hochsöll auf wahnwitzige Weise in Gefahr gebracht.