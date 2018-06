Fahrer wollte seinen Lkw mit Händen stoppen – tot

Auf dem Parkplatz der Rollenden Landstraße am Brenner hat sich am Dienstagabend ein tödlicher Unfall ereignet. Ein italienischer Lkw-Fahrer wurde vermutlich wegen Eigenverschuldens zwischen seinem und einem anderen Lkw eingequetscht.

Der 50 Jahe alte Italiener stellte laut "orf.at" seinen Sattelzug gegen 21 Uhr am ROLA-Parkplatz ab. Er begann, seinen Auflieger von der Zugmaschine abzukoppeln. Was dabei eine der ersten Tätigkeiten sein sollte, vergaß er aber, der Grund dafür ist allerdings unklar: Er trennte die Druckluftleitungen zwischen Fahrerhaus und Anhänger nicht. So konnte der Hänger nicht automatisch bremsen, er rutschte unaufhaltsam nach hinten.

Ein Deutscher Lkw-Fahrer beobachtete, wie der Italiener hinter seinen Anhänger lief – vermutlich wollte er den Auflieger mit Körperkraft stoppen, was allerdings unmöglich ist.

Dabei wurde der Italiener zwischen seinem eigenen Hänger und dem deutschen Lkw eingequetscht. Ein ROLA-Mitarbeiter und der Deutsche versuchten noch, den Italiener wiederzubeleben. Er verstarb aber noch an der Unfallstelle.

(Red)