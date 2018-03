Urlauber (24) findet Tresor neben Fahrbahn

Wie die Polizei mitteilte, legte der 24-jährige Urlauber am Freitagnachmittag an der Raststelle "Rastland" in Nassereith (Bezirk Imst) einen kurzen Stopp ein.

Der Deutsche wollte sich kurz die Beine vertreten und machte einen kleinen Spaziergang. Dabei machte er laut Polizei einen kuriosen Fund.

Durch Zufall entdeckte er neben der Fernpassbundesstraße einen Tresor. Der Safe lag zwischen abgebrochenen Ästen und Moos einfach auf dem Boden.

Beamten sichern Spuren

Der junge Mann aus dem Allgäu verständigte daraufhin sofort die Polizei. Nach nur wenigen Minuten trafen die Beamten an der angegebenen Stelle ein und begannen mit der Spurensicherung am Auffindungsort.

Die unbekannten Täter hatten versucht den Tresor aufzubrechen, jedoch ohne Erfolg.

Tresor aus Restaurant gestohlen?

Nach Informationen der Polizei könnte es sich um den Geldschrank aus einem Einbruch in ein Chinarestaurant in Imst handeln. Am Fundort konnten nämlich Gutscheine aus dem Lokal gefunden werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und untersucht nun, woher der Tresor stammt.

