Vermisste Frau (77) aus Tirol ist wieder da

Wie "heute.at" bereits berichtete, war Rosa L. seit Donnerstagnacht aus dem Senioren-Wohnheim in Amlach in Osttirol abgängig.

Bei einer Suche nach der Frau konnte deren Fahrrad im Bereich des Bahnhofes in Lienz gefunden werden. Die Polizei wollte daher nicht ausschließen, dass die 77-Jährige mit dem Zug in unbekannte Richtung unterwegs war.

Nacht im Freien verbracht

Am Samstag dann die erfreuliche Nachricht! Rosa L. kehrte kurz vor 15.00 Uhr ) selbstständig in ihre Unterkunft zurück. Der Grund für ihr Wegbleiben waren "private Probleme", so die Polizei.

Die 77-Jährige verbrachte die Nacht im Freien und wurde wegen leichter Unterkühlung zur Beobachtung in das BHK Lienz gebracht.

Suchaktion beendet

Die Suchaktion konnte somit beendet werden. Zahlreiche Einsatzkräfte hatten sich daran beteiligt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Amlach und Tristach, die Bergrettung Lienz, die Hundestaffel, die Wasserrettung Lienz und Einsatzkräfte der Polizei in einer Gesamtstärke von 75 Mann.

