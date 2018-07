20-Jähriger wollte Ex vor Freundin vergewaltigen

Ein 20-Jähriger steht im Verdacht in der Nacht auf 17. Juli in einer Gemeinde im Bezirk Innsbruck Land seine ehemalige Freundin auf einer offenen Wiese zu Boden gedrückt, dort mit seinem Körpergewicht fixiert und in weiterer Folge gewürgt und bereits unsittlich berührt zu haben.

Währenddessen habe der Mann die Österreicherin mehrmals mit dem Umbringen bedroht und zur ebenfalls anwesenden minderjährigen Freundin der Österreicherin gesagt, dass er diese noch mehr schlagen würde, sollte sie ihr zur Hilfe eilen.

Durch die heftige Gegenwehr gelang es der Frau sich loszureißen und in das Wohnhaus der Freundin zu flüchten, von wo aus sie die Polizei verständigten.

Es war nicht das erste Mal ...

Nach einer Erstbefragung durch Beamte der PI Telfs wurde eine Nahbereichsfahndung durchgeführt, wobei der 20-jährige Afghane in einem gegenüberliegenden Stadel aufgefunden und festgenommen werden konnte.

Im Zuge durchgeführter Ersterhebungen konnten weitere, durch den Mann begangene Gewalt- und Sexualdelikte zum Nachteil der Österreicherin ermittelt werden.

Nach erfolgter Vernehmung wurde der 20-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck, in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

