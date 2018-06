Polizei im Großeinsatz: Bewaffneter überfiel Trafik

Der Überfall auf die "Tabak Trafik" in der Wattenbachgasse in Wattens in Tirol ereignete sich kurz nach 17.00 Uhr, berichtet die Polizei.

Umfrage Fühlen Sie sich in Österreich sicher? Ja, auf jeden Fall.

Früher schon, in letzter Zeit nicht immer und überall.

Nein, eigentlich nicht.

Der Mann flüchtete ohne Beute. Er soll mit einer Schreckschusspistole bewaffnet sein. Eine Alarmfahndung wurde bereits ausgelöst.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot auf der Suche nach dem Täter. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit nicht bekannt.

Auch ein Polizeihubschrauber ist laut "ORF Tirol" im Einsatz und unterstützt die Beamten bei der Fahndung.

Täterbeschreibung

Der Verdächtige ist circa 175 cm groß und vermutlich mit einem schwarzen T-Shirt und schwarzer Hose bekleidet. Er trägt schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle.

Er hat zurückgekämmte glatte Haare, ein ungepflegtes Erscheinungsbild und Abschürfungen im Gesicht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(wil)