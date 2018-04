Bei Testfahrt 13. April 2018 07:08; Akt: 13.04.2018 07:09 Print

Motocross-Fahrer (33) kracht gegen Holzzaun

In Wenns (Bezirk Imst) ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Motocross-Lenker war in einer Kurve viel zu schnell unterwegs und stürzte.