Unfall im Bezirk Kufstein 16. April 2018 07:18

46-Jähriger verliert in Kurve Kontrolle über Bike

Die Rettungskräfte rückten am Sonntag zu einem Verkehrsunfall in Wörgl aus. Ein Biker war in einer Kurve gestürzt und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.