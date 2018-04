Auf Blechverkleidung ausgerutscht 25. April 2018 15:20; Akt: 25.04.2018 15:20 Print

Putzfrau (52) stürzte in leeres Schwimmbecken

In Tirol ereigneten sich am Dienstag zwei Arbeitsunfälle. In Zell am Ziller fiel eine Frau in ein leeres Schwimmbecken, in Hall wurde ein Mann von einem Einlagerwagen eingeklemmt.