'Falsche Polizisten' sorgen in Österreich für Wirbel

Die Polizei warnt die Bevölkerung erneut vor dem Auftreten falscher Polizisten.

Am 15. April kam es am Abend in Vorarlberg zu einer Anrufwelle, bislang sind sieben Fälle bekannt, in denen sich unbekannte Täter als als Polizei- bzw. Kriminalbeamte ausgaben.

Bei allen Anrufen war die Vorgangsweise gleich: Um die notwendige Glaubwürdigkeit zu erlangen, täuschen die Täter mit einer speziellen Informationstechnik den Polizeinotruf (133) oder die Festnetznummer der Polizei vor.

Die "falschen Polizisten" erklären den Opfern dann, dass sie gegen eine Verbrecherbande ermitteln, die es auf zu Hause verwahrtes Vermögen abgesehen habe.

Geschickte Gesprächsführung

Dabei erkundigen sich die Betrüger nach Schmuck oder Bargeld, das daheim verwahrt ist. Durch geschickte Gesprächsführung gelingt es die Opfer davon zu überzeugen, dass sie (Anm. die falschen Polizisten) ihr Vermögen schützen würden.

Bei den Telefonaten wirken die Täter teilweise intensiv auf die Opfer ein und verlangen dabei, über alles Stillschweigen zu bewahren - auch gegenüber Polizeibeamten, Bankangestellten oder Verwandten.

Bisher fielen mindestens drei Personen in Vorarlberg auf den Trick rein. In diesen Fällen sind die Opfer den Aufforderungen der "falschen Polizisten" nachgekommen und haben ihnen das Geld oder Schmuck übergeben.

Sicherheitshinweise

- Dubiose Telefonate sofort beenden. Die Person am anderen Ende der Leitung ist gut geschult und darauf trainiert, das Telefongespräch aufrecht zu erhalten. Sie wissen genau, wie sie jemanden ködern können.

- Am Telefon niemals Informationen zu finanziellen Verhältnissen preisgeben.

- Die Polizei wird am Telefon nie die Ausfolgung von Geld/Schmuck verlangen.



- Niemals Geld oder sonstige Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben.

- Melden sie den Anruf sofort bei der nächsten Polizeidienststelle oder sprechen sie mit einer Person ihres Vertrauens über den Anruf.

(red)