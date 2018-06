"Geht's dir gut?", fragt Pkw-Lenker und flüchtet

Ein 15-jähriger Bursch überquerte am heutigen Montag auf dem Weg in die Schule gegen 07.10 Uhr die Reichsstraße L203 Höhe Gasthaus Linde in Lustenau.

Als er gerade bei Grün-Licht einen Schutzweg überquerte, wurde er von einem bislang unbekannten männlichen Lenker eines schwarzen Kleinwagens mit deutschem Kennzeichen – laut Polizei vermutlich "RO" für Rosenheim – trotz eingeleiteter Vollbremsung frontal angefahren.

Der Bursch kam dadurch zu Sturz und verletzte sich leicht. Der unbekannte Autofahrer sprach vom Wagen aus kurz mit dem Jugendlichen. "Geht’s dir gut?", fragte der Unfalllenker und fuhr dann, obwohl der Schüler sagte, dass es ihm nicht gut gehe, einfach weiter.

Nach Angaben des Opfers ist dem schwarzen Kleinwagen ein weiteres Fahrzeug – ebenfalls mit deutschem Kennzeichen – gefolgt, das von einem älteren Mann gelenkt wurde.

Möglicherweise waren die Pkws gemeinsam unterwegs. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der PI Lustenau in Verbindung zu setzen.

Die Bilder des Tages

(red)