"Spürbares" Erdbeben erschütterte Vorarlberg

Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ereignete sich das Beben kurz vor 4.30 Uhr. Das Epizentrum lag im Raum Dalaas im Bezirk Bludenz.

"Das Beben wurde heftig verspürt. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und der Magnitude nach nicht zu erwarten", so die ZAMG in einer Aussendung.

Wie die Schweizerische Depeschenagentur (sda) berichtete, wurde das Beben in der Schweiz ebenfalls registriert und meldete eine Magnitude von 3,3.

Der Erdbebendienst bittet, das Wahrnehmungsformular auf der Homepage auszufüllen. Auch eine schriftliche Meldungen an die Adresse Hohe Warte 38, 1190 Wien ist möglich.

Fünftes Erdbeben in diesem Jahr

Es ist bereits das fünfte Erdbeben in diesem Jahr. Nach Informationen des ZAMG gehört Vorarlberg zu jenen Regionen in Österreich, in denen mehrmals pro Jahr spürbare Erdbeben vorkommen.

(wil)