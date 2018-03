120 km/h im Ortsgebiet: Bursch rast Polizei davon

Gegen 13.00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Rankweil davon in Kenntnis gesetzt, dass auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums "Passage 22" in Rankweil ein jugendlicher Pkw-Lenker mit einem Fahrzeug sogenannte "Burn-outs" – das Durchdrehen der Reifen auf dem Stand bis sie qualmen – durchführen würde. In seinem Wagen saßen noch zwei weitere Minderjährige.

Beim Eintreffen der Streife flüchtete der jugendliche Lenker sofort auf der Gemeindestraße An der Maut in Richtung einer Kreuzung und rauschte über diese drüber, ohne auf den Querverkehr Rücksicht zu nehmen. Mit weit überhöhter Geschwindigkeit setzte er seine Flucht in Richtung Meiningen fort. Die mit Blaulicht und Folgetonhorn nachfahrende Streife musste vorerst von einer weiteren Verfolgung Abstand nehmen, da Teenager mit mindestens 120 Stundenkilometern durch das Ortsgebiet bretterte.

Im Zuge der Fahndung nach dem geflüchteten Pkw-Lenker, an welcher sich vier Streifen beteiligten, konnte dieser samt Fahrzeug in einem Waldstück (Forstweg) in Gisingen festgestellt und angehalten werden. Beim Lenker handelte sich um einen 14-jährigen Jugendlichen aus Andelsbuch.

Wie sich herausstellte, hatte der Bursch schon gegen Mitternacht unbemerkt das Fahrzeug seiner Mutter entwendet. Er dürfte mit diesem bereits mehrere Stunden unterwegs gewesen sein, bevor er entdeckt wurde. Der Bleifuß-Teenager wird bei der Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

