25-Jähriger zündet im Rausch nach Party Auto an

Ein 25-jähriger Mann aus Bregenz war am Freitag kurz nach 22 Uhr zu Fuß in alkoholisiertem Zustand in Bregenz unterwegs. Der Mann zapfte an einer Tankstelle Benzin in einen Kübel und ging dann ohne zu bezahlen weiter.

Auto ausgebrannt

Als er in der Straße "Am Brand" war, schlug er mit einem Stein die Heckscheibe eines abgestellten Autos ein und zündete diesen mit dem mitgebrachten Benzin an. Der Pkw brannte trotz schnellem Einschreiten der Feuerwehr Bregenz total aus. Er soll auch seine eigene Jacke mit Benzin getränkt und diese in das Auto geworfen haben.

Der 25-Jährige wurde von Beamten der Polizeiinspektion Bregenz in unmittelbarer Nähe des Tatortes festgenommen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

