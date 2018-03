66-Jähriger vor Kollege von Baum erschlagen

Zwei Männer im Alter von 60 und 66 Jahren führten am Vormittag am Tschütsch in Klaus Holzarbeiten durch, so die Polizei.

Als der 60-Jährige gegen 10.45 Uhr mit der Motorsäge einen Baum fällte, hielt sich sein Kollege im Gefahrenbereich auf.

Der fallende Baum traf den 66-Jährigen dabei genau am Kopf und verletzte ihn schwer. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

(wil)