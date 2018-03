Auto hob ab 06. März 2018 15:17; Akt: 06.03.2018 15:51 Print

Alko-Lenker knallt in 3 Metern Höhe gegen Wand

Ein 20-jähriger Kärntner war in der Nacht auf Dienstag so schnell unterwegs, dass er von der Fahrbahn abhob und in drei Meter Höhe gegen eine Wand knallte.