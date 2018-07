Alkolenker stürzt mit Traktor in Fluss – 2 Tote

Ein 43-jähriger Mann war am Samstag (28. Juli) um 18.05 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Traktor auf einem Güterweg im Gemeindegebiet von Dornbirn aus Richtung Sattelalpe kommend talwärts unterwegs.

Auf einer Transportmulde führte er vier weitere Männer im Alter von 30 bis 55 Jahren mit sich. Rund 20 Meter vor einer Brücke dürfte dem Traktor-Lenker nach Angaben der Vorarlberger Polizei ein bislang unbekannter Pkw-Lenker mit vermutlich deutschem Kennzeichen entgegengekommen sein. Der Traktor-Lenker wich aus, um dem Pkw das Vorbeifahren zu ermöglichen, kam dabei aber von der Fahrbahn ab.

Die Maschine stürzte inklusive den fünf Insassen über eine steile Böschung etwa acht Meter tief in die Kobelach. Das Fahrzeug überschlug sich dabei und kam seitlich liegend zum Stillstand. Dabei zogen sich zwei Männer (49 und 41 Jahre alt) so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben.

Die anderen Männer zogen sich teils leichte und schwere Verletzungen zu und wurden in die Krankenhäuser Feldkirch, Dornbirn und Bregenz eingeliefert. Ein beim Traktor-Lenker durchgeführter Alko-Test ergab 1,8 Promille.

Großeinsatz für die Retter

Zur weiteren Abklärung des genauen Unfallherganges ersucht die Polizei Dornbirn den Pkw-Lenker des entgegenkommenden Pkw sowie etwaige Zeugen und Ersthelfer sich zu melden.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Dornbirn mit sieben Fahrzeugen und 30 Mann, sechs Fahrzeuge der Rettung Dornbirn mit 15 Helfern, zwei Fahrzeuge der Bergrettung Dornbirn mit 10 Mann, zwei Fahrzeuge der Polizei Dornbirn mit vier Beamten, Rettungshubschrauber "C8" sowie ein Polizeihubschrauber.

