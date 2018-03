Autist (21) schlug Kopf eines Kindes gegen Stein

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, spielte der 3-jährige Bub am Sonntag gegen 13.40 Uhr gerade im Sandkasten des Gemeindeparks in Frastanz.

Seine Mutter und die 17-jährige Schwester des Kindes saßen in der Nähe auf einer Parkbank und unterhielten sich. Plötzlich rannte ein junger Mann auf das Kind zu, erfasste es von hinten und schlug den Kopf des Kindes mehrfach gegen einen Stein im Boden.

Die beiden Frauen reagierten sofort und rissen den 21-Jährigen von dem Buben weg. Nur kurze zeit später kam auch der Betreuer des jungen Mannes hinzu und griff in das Geschehen ein.

Der Betreuer hatte sich vor dem Angriff mit zwei zu betreuenden Personen im Gemeindepark aufgehalten. Als sein 21-jähriger Schützling mit autistischer Störung plötzlich in Richtung des 3-Jährigen rannte, lief er sofort hinterher.

Bub erlitt Platzwunde

Der Bub erlitt durch die Attacke eine Platzwunde am Kopf, die im Krankenhaus genährt werden musste. Der 21-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und wurde in das Landeskrankenhaus Rankweil gebracht.

(wil)