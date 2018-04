Polizei warnt vor Trick 06. April 2018 13:15; Akt: 06.04.2018 13:15 Print

Bettler wollen Toilette benutzen und stehlen Geld

Eine neue Masche von Bettlern beschäftigt derzeit die Polizei in Vorarlberg. Um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen, fragen sie an der Tür um Essen oder nach dem WC.