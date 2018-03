Zu viel gebremst 26. März 2018 09:12; Akt: 26.03.2018 09:12 Print

Biker löst Waldbrand in Bludenz aus

Ein Mountainbiker hat am Sonntagnachmittag am Muttersberg in Vorarlberg einen Waldbrand ausgelöst. Drei Feuerwehren mussten ausrücken.