Bitschi wird neuer Chef der FPÖ-Vorarlberg

Der derzeitige FPÖ-Landesparteiobmann von Vorarlberg, Reinhard Bösch, wird keine Wahl mehr bestreiten. In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz sprach man von "personellen Weichenstellungen" für die kommende Landtagswahl.

Der Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Jahr 2019 wird Christof Bitschi heißen. Das hat der Landesparteivorstand am Donnerstag einstimmig beschlossen.

Politisches Gewicht

Bösch bezeichnete Bitschi als "jungen, engagierten Politiker". Er soll bis zur Wahl aber noch das notwendige politische Gewicht erlangen und sich in die Rolle des Spitzenkandidaten einarbeiten. Deshalb wird er bereits am 8. Juni beim Landesparteitag als neuer Landes-FPÖ-Chef vorgeschlagen.

Die FPÖ erreichte bei den letzten Landtagswahlen in Vorarlberg mit 23,42 Prozent der Stimmen Platz 2 hinter der FPÖ. Zur derzeitigen "Verlegenheitsregierung" Schwarz-Grün wolle man ein Gegenpol sein.

Christof Bitschi ist 27 Jahre alt und seit 2014 Landtagsabgeordneter für die FPÖ in Vorarlberg. Ein Jahr zuvor wurde er Landesobmann des Rings Freiheitlicher Jugend in Vorarlberg, FPÖ-Mitglied ist er seit 2010. Er stammt aus Bludenz und studiert seit 2011 Bauingenieurwesen an der Uni Innsbruck. Angaben des Landtags Vorarlberg zufolge ist er Mitglied der Trachtenkapelle und der Freiwilligen Feuerwehr in seinem Wohnort Brand.



(red)