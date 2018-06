Behörden ermitteln jetzt wegen Mordes

Nach dem blutigen Beziehungsdrama, das sich am Montag in der Vorarlberger Hauptstadt abspielte, hat die Staatsanwaltschaft Feldkirch Ermittlungen wegen Mordverdachts aufgenommen. Der 30-Jährige könnte in Tötungsabsicht gehandelt haben, heißt es. Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft, Heinz Rusch, deuten zumindest alle Hinweise in Richtung Mord.

Was war passiert?

Am Montagvormittag wurde eine 27-jährige Rumänin angeschossen und dabei tödlich verletzt. Der bewaffnete mutmaßliche Täter verschanzte sich daraufhin in der Wohnung, hielt eine weitere Frau und ein Kind bei sich gefangen. Nach schwierigen Verhandlungen konnten die Einsatzkräfte den 30-Jährigen zur Freigabe der beiden Personen überreden. Als der Zugriff stattfinden sollte, stürzte sich der Mann vor den Augen der Polizisten aus dem Fenster.

Der mutmaßliche Täter konnte bisweilen noch nicht befragt werden. Er befindet sich noch im künstlichen Tiefschlaf, wie "orf.at" berichtet. Die Leiche der 27-Jährigen wurde indes obduziert. Die Ergebnisse sind noch nicht bekannt.

Das Paar hatte zusammen vier Kinder. Sie befinden sich in einer Einrichtung der Jugendwohlfahrt und werden dort psychologisch betreut.

(red)