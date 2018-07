Polizei bittet um Hinweise 02. Juli 2018 11:54; Akt: 02.07.2018 11:54 Print

Brandstifter zündeten Container in Bregenz an

Unbekannte haben am Sonntag in Bregenz zwei Papiercontainer in Brand gesteckt. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und sucht nun die Feuerteufel.