Frau erschossen: Mann verschanzt sich in Haus

Kurz nach 10.00 Uhr ging bei der Landesleitzentrale in Bregenz ein Notruf ein. Eine Frau berichtete von angeblichen Schüssen in der Straße An der Heufurt.

Umfrage Fühlen Sie sich in Österreich sicher? Ja, auf jeden Fall.

Früher schon, in letzter Zeit nicht immer und überall.

Nein, eigentlich nicht.

Die Polizei fuhr sofort mit einem Großaufgebot zu der angegebenen Adresse und sperrte das Gebiet Laimgrubenweg und Strabornstraße großräumig ab. Eine Frau soll laut "vol.at" angeschossen und tödlich verletzt worden sein. Sie wurde im Stiegenhaus gefunden.

Der mutmaßliche Täter befindet sich noch im Obergeschoss eines Mehrparteienhauses. Eine Verhandlungsgruppe der Polizei ist ebenfalls vor Ort und hat bereits Kontakt zu dem Mann aufgenommen.

Auch das Einsatzkommando "Cobra" ist vor Ort und ist mittlerweile in das Gebäude eingedrungen, in dem sich der bewaffnete Mann verschanzt hat.

Kinder in Gewalt?

Medienberichten zufolge, soll er auch Personen - darunter auch Kinder - in seiner Gewalt haben. Die Polizei hat dies aber bereits dementiert, der Mann befindet sich alleine in der Wohnung.

Die Ermittler gehen derzeit von einer Beziehungstat aus. In welchem Verhältnis der mutmaßliche Täter und das Opfer stehen, ist aber noch völlig unklar.

Offenbar hat sich die Polizei aber mittlerweile wieder aus dem Mehrparteienhaus zurückgezogen, berichtet "vol.at".

+++ Mehr Infos in Kürze +++

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(wil)