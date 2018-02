Brutalo tritt 23-Jährigen Stiege hinunter

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, passierte der Vorfall am Samstag kurz vor 1.30 Uhr in einem Stiegenhaus des Lünerseeparkareals in Bürs.

Ein unbekannter Mann attackierte einen 23-Jährigen im unteren Bereich des Stiegenabganges und stieß ihn ohne erkennbaren Grund über die Stufen. Der 23-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und blieb dort bewusstlos liegen.

Gegen Kopf getreten

Als der junge Mann auf dem Boden lag, ging der Angreifer schließlich auf dessen Begleiter los und schlug ihm ins Gesicht. Danach ging er abermals zu dem 23-Jährigen und trat diesem mit voller Wucht gegen den Hinterkopf.

Im Anschluss verließ der circa 20-Jährige mit seiner weiblichen Begleitung das Areal. Die beiden flüchteten zu Fuß in Richtung Aulandweg Bürs, wo sie vermutlich von einem Mietwagen aufgenommen und zur Volksbank in Nüziders gebracht wurden.

Ins Krankenhaus gebracht

Das Opfer erlitt bei dem Vorfall mehrere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 23-Jährige in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Auf Nachfrage von "heute.at" erklärte die Polizei, dass der junge Mann das Spital bereits wieder verlassen konnte.

Täterbeschreibung

Nun ist die Polizei akribisch auf der Suche nach dem brutalen Angreifer. Er soll circa 20 Jahre alt gewesen sein und sprach Vorarlberger Dialekt. Er trug zur Tatzeit einen braunen Kapuzenpullover und hat möglicherweise ein Pearcing im Gesichtsbereich.

Seine weibliche Begleitung war ebenfalls um die 20 Jahre alt. Sie trug ein schwarzes Lederoberteil und einen schwarzen, kurzen Rock.

Zeugenaufruf

Zeugen des Vorfalles und Personen, welche Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen oder dessen weibliche Begleitung geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Bludenz unter der Nummer +43 (0) 59 133 8100 zu melden.

(wil)