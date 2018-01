In Bach liegen geblieben 14. Januar 2018 20:31; Akt: 14.01.2018 20:48 Print

Bub (5) trennte sich bei Skiunfall beinahe Kopf ab

In Zürs am Arlberg ist es zu einem schlimmen Skiunfall gekommen. Ein 5-Jähriger geriet über den Pistenrand und stürzte in einen Bach. Dort blieb der Bub regungslos liegen.