Bursch (14) stirbt Tage nach Badeunfall im Spital

Gegen 18.30 Uhr alarmierten Badegäste im Strandbad Hard die Einsatzkräfte. Gemeinsam mit Bademeister und einer anwesenden Ärztin starteten sie bis zu deren Eintreffen mit der Reanimation des reglosen Burschen – "heute.at" berichtete.

Der 14-Jährige wurde sofort in das LKH Feldkirch eingeliefert, wo er in der Intensivstation untergebracht wurde. Er befand sich in akuter Lebensgefahr.

Video: ORF-Beitrag vom 8. Juli zu dem Unglück

(Quelle: APA/ORF)







Das Unglück passierte am vergangenen Samstag (7. Juli), seither war sein Zustand ungewiss. Am heutigen Freitag dann die traurige Gewissheit: Wie die Vorarlberger Polizei meldet, ist der Bursch im Krankenhaus verstorben.

Zu den näheren Umstände des Unfalls gibt es bislang keine Details, sie sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

