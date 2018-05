Feldkirch 16. Mai 2018 18:03; Akt: 16.05.2018 18:12 Print

Busfahrer wird bewusstlos und kracht in Gartenmauer

Weil ein Busfahrer in Feldkirch am Mittwoch in der Früh am Steuer bewusstlos wurde, krachte der Stadtbus in eine Gartenmauer.