83-jährige Frau seit einer Woche vermisst

"Seit einer Woche wird Frau Elisabeth Heinrich-Gessau aus Tübingen vermisst. Krankheits- und altersbedingt muss davon ausgegangen werden, dass sich Frau Heinrich-Gessau in einer hilflosen Lage befindet", teilt die deutsche Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit.

Hinweise auf eine Straftat würden gegenwärtig nicht vorliegen. Der Einsatz wird von der Kriminalpolizei Tübingen koordiniert. Die 83-Jährige ist erst vor wenigen Wochen von der Grenzregion Lindau/Bregenz nach Tübingen gezogen. Die Abgängige wurde vergangene Woche am Dienstag und Donnerstag (8. und 10.5.) noch im Raum Bregenz gesehen, deshalb bittet das Polizeipräsidium Reutlingen auch um Mithilfe aus der österreichischen Bevölkerung.

Vermisste wirkte verwirrt

"Die Kriminalpolizei Tübingen schließt nicht aus, dass die an einsetzender Demenz leidende Seniorin sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Im Rahmen von Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass Frau Heinrich-Gessau am Mittwochabend zwischen 16 und 19 Uhr mehrfach am Bahnhof Lindau gesehen wurde. Bei einem Gespräch mit einem Bahnmitarbeiter, bei dem sie sich nach einer Zugverbindung nach Bregenz erkundigte, habe Frau Heinrich-Gessau einen verwirrten Eindruck gemacht", so die Polizei.

Wer die Frau gesehen oder Hinweise zu ihrem möglichen Aufenthaltsort hat, soll sich unter 07071/972-8660 melden.

Personenbeschreibung:

Frau Heinrich-Gessau ist etwa 160 Zentimeter groß, zierlich und gut zu Fuß. Sie hat kurze blond/graue Haare und grau/grüne Augen. Bekleidet ist sie möglicherweise mit einem schwarz/weiß

gepunkteten Kleid und einer roten Regenjacke.

Hinweise nehmen auch Polizeidienststellen in Lindau und Bregenz entgegen.

