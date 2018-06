Nächtlicher Einsatz 26. Juni 2018 07:20; Akt: 26.06.2018 07:33 Print

Entlaufene Kuh in Sickergrube gestürzt

In der Nacht auf Dienstag ist eine Kuh in Feldkirch etwa 2,5 Meter tief in eine Grube gestürzt. Florianis retteten das Tier.