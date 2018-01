Erdbeben der Stärke 3,9 in Vorarlberg

Die Erde in Vorarlberg hat gebebt. Das Beben ereignete sich kurz nach 20 Uhr mit einer Magnitude von etwa 3,9 auf der Richterskala. In der Schweiz wurde sogar eine Stärke von 4,2 gemessen. Das Meldete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Abend.

Das Erdbeben wurde in weiten Teilen der Schweiz gespürt – so etwa in den Kantonen Basel-Stadt, Zürich oder St. Gallen. Ein "20-Minuten"-Leser aus dem Kanton Zürich berichtet: "Ich saß in meinem Wohnzimmer, als sich plötzlich alles bewegte. Ich habe mich schon etwas erschrocken."

Kleinere Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich.

(red)