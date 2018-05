18-Jähriger bei Autounfall tödlich verunglückt

Der junge Mann war am Dienstagmorgen kurz vor 9 Uhr mit seinem Pkw alleine im Gemeindegebiet Fontanella vom Ortsteil Mittelberg kommend in Richtung Parzelle Türtsch unterwegs. Auf der engen und kurvenreichen Gemeindestraße geriet der Lenker in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge stürzte das Fahrzeug etwa 40 Meter eine Schlucht ab.

Der 18-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der Rettungshubschrauber "C8" sowie die Rettung mit insgesamt sechs Helfern, die Feuerwehren Sonntag und Fontanella mit fünf Fahrzeugen und 40 Personen, die Bergrettung Fontanella mit drei Mann sowie das Kriseninterventions-Team waren im Einsatz. Am Pkw entstand Totalschaden.

