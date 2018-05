Grüne empört über Hubert Gorbachs neuen Job

"War es in den vergangenen Wochen die ÖBB und ORF, bei dem die FPÖ ehemalige Funktionäre untergebracht oder in Position gehievt hat, ist es diesmal der Aufsichtsrat der BBT. Ausgerechnet mit dem ehemaligen Verkehrsminister Hubert Gorbach, von dem politisch vor allem der Rohrkrepierer Tempo 160 auf der Autobahn und seine erfolglose Anfechtung auf 530.000 Euro Ruhebezug in Erinnerung geblieben sind", tobt der grüne Landtagsabgeordnete Michael Mingler.

Was ihn so auf die Palme bringt? Der ehemalige Vizekanzler und Verkehrsminister Hubert Gorbach (zuerst FPÖ, dann BZÖ) wird Aufsichtsrat bei der Brennerbasistunnel Gesellschaft (BBT SE). Er löst Walter Peer (SPÖ) ab. Vorstand bleibt weiterhin Konrad Bergmeister. All dies teilte die Gesellschaft am Freitag mit.

Der Tunnel soll bis Ende 2026 fertig werden und wird dann rund 55 Kilometer lang sein. Die Bauarbeiter müssen nicht nur die den Haupttunnel, sondern auch Erkundungsstollen, Zufahrts-, Rettungs- und Logistikstollen graben. 80 dieser insgesamt 230 Kilometer sind bereits ausgebrochen.

(red)