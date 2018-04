"Haltet den Mann, der bei mir eingebrochen hat!"

Ein 29-jähriger Litauer begab sich am 18. April gegen 11.55 Uhr zu einem Einfamilienhaus in Rankweil. Er klingelte und versuchte über das Code-Tastenfeld den Zutritt ins Objekt zu erlangen. Als ihm dies misslang, schlug er die Terrassentür mit einer vorgefundenen Eisenkugel ein. Anschließend begab er sich in das Gebäude und richtete sich diverses Diebsgut in einem Rucksack zum Abtransport her.

Als der Hausbesitzer zufällig nachhause kam und ihn bemerkte, fluchtete der Täter sofort über die Terrassentür. Das Opfer verfolgte den Täter mit seinem Fahrzeug und rief: "Haltet den Mann, der gerade bei mir eingebrochen hat an". Aufmerksam gemachte Passanten verfolgten ihn ebenso.

Der Täter flüchtete querfeldein und änderte mehrmals die Richtung. Die eingetroffene Polizei konnte den Täter aufgrund von winkenden und zurufenden Passanten anhalten und festnehmen. Der Tatverdächtige wird der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

(red)