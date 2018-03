Unbekannter streute Rattengift – Hund vergiftet

Wie die Polizei am Montag bekannt gibt, hat in der knapp 6.000-Einwohner-Gemeinde Lochau ein unbekannter Täter am Samstagvormittag (17.3.) zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr Rattengift gestreut. Der Tierhasser platzierte das Gift entlang des Gartenzaunes eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße.

Der Hund der Bewohner ist an das Mittel geraten und zog sich eine Vergiftung zu. Der Vierbeiner konnte dank der raschen Reaktion seiner Besitzer und der Behandlung durch einen Tierarzt glücklicherweise erfolgreich behandelt werden.

Die Polizei Lochau bittet die Bevölkerung um Hinweise. Hat irgendjemand etwas Verdächtiges gesehen?

"Passt auf eure Hunde auf"

Via Facebook warnt auch das Herrl des vergifteten Schnauzers die umliegenden Bewohner. "Achtung! Unser Hund Manolo wurde in Lochau absichtlich vergiftet! Der Giftköder wurde durch den Zaun verfüttert! Achtet bitte auf eure Hunde auch im eigenen Garten.

Teilt den Beitrag und helft mit, dass solche 'Menschen' zur Verantwortung gezogen werden", schreibt der besorgte Hundesbesitzer.

Erst vor etwa zwei Wochen ereignete sich in Oberösterreich ein ähnlicher Vorfall, der leider nicht so glimpflich endete. Ein Zwergpinscher wurde vergiftet und starb qualvoll.

(red)