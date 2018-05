Mann flieht mit 12-Jähriger im Auto vor Polizei

In der Nacht auf Samstag ist eine Alkohol- und Drogenkontrolle in Rankweil (Vorarlberg) aus dem Ruder gelaufen. Dabei missachtete um 02.10 Uhr ein 20-jähriger Hohenemser mit seinem PKW die Anhaltezeichen einer Streife. In Rankweil fuhr der Lenker auf die A14 Richtung Deutschland auf.

Als die Streife versuchte, den PKW bei hoher Geschwindigkeit zu überholen, hinderte er sie durch riskantes Fahren in Schlangenlinie daran. Nach einer gewagten Abfahrt von der A14 in Götzis missachtete eine rote Ampel. Die Polizeistreife ließ den flüchtenden PKW Lenker auf Grund des hohen Risikos im Siedlungsgebiet weiter fahren und konnte wenig später im Zuge einer organisierten örtlichen Fahndung das Fahrzeug ohne Fahrer und Kennzeichen auf einem Parkplatz feststellen.

Lenker flüchtete aus Wagen

Bei der nachfolgenden Absuche konnte der flüchtige Lenker festgestellt und festgenommen werden. Er hatte sich unweit vom Abstellplatz des PKWs versteckt. In seiner Begleitung befand sich ein 12-jähriges Mädchen, das sich ebenfalls im Fahrzeug befunden hatte. Auf dem nicht zum Verkehr zugelassenen PKW waren gestohlene Kennzeichen montiert.

Für weitere Verwirrung sorgte ein im Fahrzeug festgestellter Rucksack mit einer Gummimaske, einer Schreckschusspistole und Messern. Erst umfangreiche Erhebungen der Polizei erbrachten, dass der Mann keinen Raubüberfall plante, sondern dass es sich um Requisiten einer Filmaufnahme handelte, welche ohne sein Wissen im Fahrzeug deponiert wurden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann auf freiem Fuß wegen zahlreicher Strafrechts- und Verwaltungsdelikte zur Anzeige gebracht.

