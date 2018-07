Paragleiter (64) stürzt bei Fußmarsch in den Tod

Gegen 14 Uhr startete der 64-jähriger Mann am Samstag (30. Juni) mit einem Paragleiter von der Niedere, Andelsbuch im Bezirk Bregenz. Als der Mann gehen 22 Uhr noch nicht wieder aufgetaucht war, erstattete seine Ehegattin eine Abgängigkeitsanzeige.

Daraufhin wurde von der Bergrettung Bezau (elf Personen) und der Feuerwehr Bregenz-Rieden (vier Personen) eine Suchaktion gestartet, bei der auch eine Drohne mit Wärmebildkamera der Feuerwehr in Verwendung war.

Der Einsatz musste um 03.00 Uhr Montagfrüh unterbrochen werden, wurde aber schon um 05.00 Uhr wieder aufgenommen.

Aufgrund eines Hinweises durch die Wärmebilder der Drohne konnte die Besatzung des Polizeihubschraubers "Libelle" gegen 06.00 Uhr früh den Gleitschirm und den leblosen Körper des 64-Jährigen lokalisieren.

Aufgrund der Erhebungen vor Ort geht die Polizei davon aus, dass der Mann während eines Fußmarsches im Gelände abgestürzt ist und sich dabei tödlich verletzt hat.

Ein tödlicher Flugunfall ereignete sich am Samstag auch in Osttirol: Ein 65-Jähriger geriet mit seinem Hängegleiter in Turbulenzen, überschlug sich in der Luft und stürzte ab.

