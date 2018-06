Geiselnehmer sprang bei Cobra-Zugriff aus Fenster

Kurz nach 14 Uhr nahm der Krimi in Bregenz sein vorläufiges Ende. "Der Täter ist unter Kontrolle", teilte die Landespolizeidirektion Vorarlberg mit. Gegen 10 Uhr soll er auf eine Frau geschossen haben.

In Folge hatte sich der Tatverdächtige in seiner Wohnung im Bereich der Strabonstraße verschanzt. Stundenlang wurde er durch Einsatzkräfte der Polizei und der Cobra belagert, bis er

am frühen Nachmittag aus einem Fenster im vierten Stock des Gebäudes sprang. Nach Angabe der Polizei überlebte er den acht Meter tiefen Fall und wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

Das Pressegespräch der Polizei ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Eine Zusammenfassung folgt in Kürze, den Live-Ticker dazu können Sie unten nachlesen.

(red)