Polizei sucht Katzen-Killer in Lustenau

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, sollen Tierquäler in der Zeit von Montagabend gegen 21 Uhr bis Dienstagmorgen 7 Uhr, zwei Katzen erst mit Futter angelockt und anschließend auf grausame Weise getötet haben. So vermuten die Ermittler, dass die Vierbeiner ertränkt wurden. "Das Fell der beiden Tiere war durchnässt."

Die Polizei ermittelt deshalb in Richtung Tierquälerei und bittet etwaige Zeugen um Mithilfe. "Die unbekannte Täterschaft legte die Tiere an den Rand einer Zufahrt zum Rheinvorland-Radweg ab. Laut Aussagen einer Auskunftspersonen seien in der Nachbarschaft schon öfters Katzen verschwunden beziehungsweise tot aufgefunden worden", so die LPD Vorarlberg.

"Von beiden war das Maul blutig", schreibt auch eine Frau, die die toten Katzen gefunden hatte, via Facebook.

Hinweise sind an die Polizeiinspektion Lustenau (Tel. +43 0 59 133 8144) zu richten.

Weitere Details: Der Vorfall hat sich in der Zeit vom 28.5. gegen 21 Uhr bis 29.5. 7 Uhr in Lustenau im Rheinvorland auf Höhe des Wasserwerkes in der Augartenstraße zugetragen.

