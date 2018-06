2-jähriger Bub sperrt sich in Hitze-Auto ein

Die Rettungskräfte wurden am Samstag gegen 17.00 Uhr zu einem Einsatz in Rankweil gerufen. Ein kleiner Bub hatte sich in ein Auto eingeschlossen, das in der prallen Sonne geparkt war.

Die Mutter des 2-Jährigen hatte ihren Sohn zuvor auf einem Parkplatz in das Fahrzeug gesetzt. Ihre Handtasche und den Autoschlüssel legte sie direkt daneben.

Danach verstaute sie ihre Einkäufe im Kofferraum und schlug den Deckel zu. Der Bub schnappte sich daraufhin die Schlüsselfernbedienung und verriegelte per Knopfdruck das Auto.

Sämtliche Versuche, den Pkw zu öffnen oder den 2-Jährigen zu überreden, von innen wieder aufzusperren, scheiterten, berichtet "ORF Vorarlberg". Auch Passanten, die der Schweizerin zu Hilfe eilten, konnten das Auto nicht öffnen.

Nach 60 Minuten befreit

In der Zwischenzeit wurden auch die Rettungskräfte verständigt und über den Vorfall informiert. Ein ÖAMTC-Techniker, der ebenfalls alarmiert wurde, konnte den Buben dann knapp eine Stunde später aus seinem heißen Gefängnis befreien.

Zunächst schaffte er es eine Autotür so weit aufzuspreizen, damit die Hitze aus dem Wagen verschwand. Anschließend gelang es dem Mitarbeiter den Pkw ganz zu öffnen, heißt es in dem Bericht.

Der 2-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt.

(wil)