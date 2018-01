Schäden nach Erdbeben in Bludenz

Ein Erdbeben der Stärke 3,9 hat am Mittwochabend die Erde im Bezirk Bludenz zittern lassen. Laut Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) lag das Epizentrums im Gemeindegebiet Dalaas, rund 16 Kilometer östlich von Bludenz.

Umfrage Haben Sie das Beben in Vorarlberg auch gespürt? Ja.

Nein.

Ich nicht, aber Bekannte.

Das Beben war im ganzen Land und sogar in der Schweiz (dort erreichte es eine Stärke von 4,2) zu spüren. Wohingegen es am Abend noch keine Schadensmeldungen gab, sieht es am Donnerstag anders aus. So berichten einige Betroffene via Facebook von den Auswirkungen des Bebens.

"Bei einer Freundin ist der ganze Badezimmerboden abgesackt. Die Wanne hat einen Riss, auch im Treppenhaus sind Risse", schreibt eine Userin auf der Seite "Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich". Eine andere Vorarlbergerin zeigt mit einem Foto einen Riss in der Wand ihrer Wohnung: "Das Haus wackelte wie ein Wackelpudding", so die Frau.

