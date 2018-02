Not-OP! Mädchen (11) nach Kollision auf der Intensiv

In Lech am Arlberg sind zwei Minderjährige auf einer Piste kollidiert und wurden dabei schwer verletzt.

Ein Schilehrer war mit seiner siebenköpfigen Kindergruppe, laut Polizei allesamt gute Schifahrer, von der Muggengratbahn Bergstation auf der roten Piste Nr 144, talwärts unterwegs, als es zu dem Unglück kam.

In etwa der Mitte der Abfahrt hielt die Gruppe an und der Schilehrer gab den Kindern die Anweisung, den nächsten Pistenabschnitt einzeln in langgezogenen Carvingschwüngen zu befahren. Zeitgleich machte er die Kinder darauf aufmerksam, vor dem Zufahren zum rechten Pistenrand am Ende der Piste nach oben zu sehen, um sich zu vergewissern, dass kein anderer Wintersportler talwärts kommt.

Er zeigte es den Kindern vor und ein Kind nach dem anderen wiederholte diese Übung. Als fünfte der Gruppe war ein elfjähriges Mädchen aus Niederösterreich an der Reihe. Sie fuhr wie angeordnet am rechten Rand der Piste talwärts und führte gerade den letzten Schwung zum Treffpunkt aus, als zeitgleich ein 16-jähriger Bursch aus Deutschland in zügigem Tempo talwärts rauschte und mit dem Mädchen kollidierte.

Not-OP und Intensivstation

Die beiden Schifahrer prallten in voller Fahrt annähernd im rechten Winkel aufeinander, kamen dabei zu Sturz und verletzen sich schwer. Während der Jugendliche für wenige Minuten bewusstlos war, klagte das Mädchen über starke Schmerzen im Bereich des linken Schlüsselbeines.

Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung Lech wurden die beiden jungen Schifahrer jeweils mittels Akja zu einem Arzt nach Zürs überstellt.

Dort ergab sich der Verdacht auf innere Verletzungen des Mädchens, sie wurde umgehend mit dem Notarzthubschrauber "Gallus 1" ins LKH Bludenz überstellt, wo sie Notoperiert werden musste. Sie befindet sich derzeit auf der Intensivstation.

