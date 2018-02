Sprayer beschmierten Zugwaggon mit Graffiti

Nach Angaben der Polizei passierte die Schmiererei am Montag zwischen 0.30 Uhr und 4.00 Uhr am Bahnhof Schruns in Vorarlberg.

Die Unbekannten besprühten einen Personentriebwagen und schrieben darauf den Schriftzug "AHOI". Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Personen, die die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schruns unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8107 zu melden.





(wil)