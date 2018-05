Teenie-Bande auf Verwüstungstour

In der Nacht auf Donnerstag gegen Mitternacht haben mehrere bislang unbekannte Jugendliche in Fußach aus einer unversperrten Garage in der Höchster Straße Red Bull-Dosen, Reinigungsmittel, Düngemittel und zwei Farbspraydosen geklaut. Mit der Beute im Gepäck hat sich die Teenie-Bande schließlich aufgemacht, um in der Gegend Krawall zu schlagen. Das Nachbarhaus und die Gemeindestraße besprühten sie mit den Zeichen "S+K" und "B+K" und einen Verkehrsspiegel mit den Worten "F*** you".

Sachbeschädigung und Brandstiftung

Anschließend schütteten sie eine brennbare Flüssigkeit kreisförmig auf die Straße und entzündeten sie. Dadurch wurde der Asphalt beschädigt. Im Kreuzungsbereich Höchster Straße - Hirschenweg besprühten sie noch einen weiteren Verkehrsspiegel und zündeten diesen dann an. Dadurch wurde ein Hinweisschild und ein Maschendrahtzaun beschädigt.

An der nächsten Kreuzung rissen sie einen Baum aus, besprühten einen weiteren und färbten eine Dog-Station ein. Weiters beschädigten die Jugendlichen Straßenlaternen und Solarleuchten.

Traktor geklaut

Dem noch immer nicht genug, schnappten sie sich kurzerhand einen Traktor, nahmen diesen unbefugt in Betrieb, kletterten auf das Dach des Kindergartens in der Wiesenstraße und zerstörten dort Ziegel, Lichtschächte und Blitzableiterkabel. Zum Schluss zertrümmerten sie noch das Fenster eines Gartenhauses beim Kindergarten und kletterten hinein.

Die Höhe der durch die Teenie-Bande verursachten Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Höchst zu melden. (Tel. +43 (0) 59 133 8127)

