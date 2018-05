Vorarlberg 11. Mai 2018 19:52; Akt: 11.05.2018 19:53 Print

Trans Am geschrottet und der Führerschein ist weg

Ein mutmaßlichen Alkolenker hat seinen Wagen der Marke Trans Am am Freitag bei einem Unfall in Vorarlberg "zerlegt". Das Auto ist Schrott, der Schein ist weg.