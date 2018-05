Trio forderte Tschick und Geld, prügelte Jugendliche

Drei Asylwerber aus Afghanistan im Alter von 18 bis 19 Jahren hielten sich am Montag, 30. April um 20.25 Uhr in der Innenstadt von Dornbirn auf. Dort sprachen sie einen 19-Jährigen an und wollten Zigaretten von ihm.

Als der 19-Jährige die Herausgabe von Zigaretten ablehnte, griff einer der drei Männer in dessen Jackentasche und entnahm daraus das Handy. Zeitgleich zog ihm ein anderer die Kappe vom Kopf. Der Teenager forderte die Rückgabe der Gegenstände, doch stattdessen versetzte ihm der Dritte einen Stoß und das Trio floh mit dem Diebesgut vom Tatort.

Einige Minuten später trafen dieselben Männer im Bereich des Bahnhofes auf zwei 16-jährige Jugendliche und forderten auch von diesen Zigaretten und Marihuana. Als die beiden 16-Jährigen angaben, keine Zigaretten oder gar Marihuana zu besitzen, wurden sie von den Asylwerbern tätlich angegriffen. Dabei gelang es dem Trio, ein Ladekabel und einen Schlüsselbund zu stehlen.

Die drei Tatverdächtigen konnten kurze Zeit später im Zuge einer Sofortfahndung in Dornbirn angehalten und festgenommen werden. Sie werden nach Abschluss der Ermittlungen in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt werden.

(red)