Vermisster 13-Jähriger in Deutschland aufgegriffen

Der 13-Jährige verschwand am 23. März plötzlich aus der Wohnung seines Vaters in Feldkirch - "heute.at" berichtete.

Die Familie machte sich große Sorgen um den jungen Punker und schaltete die Polizei ein. Die Beamten nahmen daraufhin umgehend die Suche nach Lins Vincent auf.

Fünf Tage nach dem Verschwinden des Kindes nun erleichternde Nachricht! Der 13-Jährige konnte gefunden werden.

Bub war nicht in Österreich

Laut Polizei konnte Lins Vincent aber nicht in Vorarlberg oder gar in Österreich aufgegriffen werden, sondern in Deutschland! Was der Bub dort genau gemacht hat, darüber gibt es keine Informationen.

Der 13-Jährige wurde von den Beamten mittlerweile wieder in die Obhut seiner Eltern übergeben. Die Fahndung nach dem Kind wurde damit widerrufen.

(wil)