Jugendliche verprügeln Mann mit Longboards

Am Mittwochabend um 21.05 Uhr kam es am Bahnhof in Bregenz im Bereich der Rolltreppen zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen und einem 34-jährigen Mann.

Umfrage Waren Sie schon einmal an einer Schlägerei beteiligt? Nur als Zuschauer

Nicht nur einmal...

Ja, ist schon mal passiert

Verrate ich nicht

Nein, noch nie

Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Wochenende mitteilte, schlugen die Jugendlichen mit ihren Longboards auf den Mann ein, der dabei Verletzungen erlitt. Anschließend verließen sie den Bahnhof in Richtung Festspielhaus.

Der Vorfall wurde von mehreren Passanten beobachtet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bregenz in Verbindung zu setzen und sich unter der Nummer 0043 59 133 81 20 zu melden.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(lad)