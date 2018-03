Hier kommt die Wärme nach Österreich zurück

"Here Comes the Sun", wussten schon die Beatles. Nach einer eisig kalten Woche kommt die Wärme nach Österreich zurück.

Umfrage Freuen Sie sich über den Schnee? Ja, ich freue mich riesig darüber!

Nein, jetzt brauche in den Schnee auch nicht mehr!

Mir ist das Wetter komplett egal

Wetter-Übersicht

Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Alle Infos gibt es hier!

In der Bildstrecke oben sehen Sie die Temperaturentwicklung der nächsten Tage.

Frühlingsbeginn

Mit dem Frühlingsbeginn am Donnerstag war der Höhepunkt der Kältewelle überschritten. "Auf den Bergen sowie in den Südföhnregionen von Vorarlberg bis nach Oberösterreich kommt es zu einer deutlichen Frostabschwächung und die Temperaturen erreichen hier wieder zarte Plusgrade", sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Anfang März war das letzte Mal im Jahr 2005 so kalt wie heuer. In der letzten Februarwoche traten so niedrige Temperpaturen auf, wie sie statistisch gesehen nur jede Dekade vorkommen. Am Nordpol war zeitweise um mehr als 32 Grad wärmer als in Salzburg!

Hier geht's zum "Heute"-Wetter: 45.000 Orte jetzt hier abrufen!

Lesen Sie mehr zum Wetter:

Sibirien-Kälte legt Eisdecke über ganz Europa >>>

Flüge nach Wien wegen Schneechaos ausgefallen >>>

Kickl öffnet Asylheime für Obdachlose >>>

Bei dem Wetter kann man in die Arbeit skifahren >>>

(red)