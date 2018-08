Erst am Donnerstag ist der Hitze-Höhepunkt erreicht

Mitte der Woche wurden die langersehnten kühleren Temperaturen prognostiziert. Doch daraus wird wohl nichts. Wie Florian Pfurtscheller vom Wetterdienst UBIMET gegenüber "heute.at" erklärt, geht es da erst richtig los.

Am Donnerstag peilt das Thermometer nämlich dann die 40-Grad-Marke an. Mit 38 Grad ist auf jeden Fall zu rechnen und zwar im östlichen Flachland vom Weinviertel bis zum Seewinkel. Sehr heiß wird es auch in der Stadt Salzburg, sowie im Salzkammergut, aber auch im Rhein- und Inntal. In Vorarlberg und Tirol könnte es auch neue Temperaturrekorde für den Monat August geben.

Massensterben bei Fischen

Durch die langanhaltende Hitze ist auch die Waldbrandgefahr immens hoch. Bislang konnten die Einsatzkräfte die Brände immer rechtzeitig unter Kontrolle bringen und löschen.

Nicht nur uns Menschen macht die Hitze zu schaffen: Am Rhein bei Schaffenhausen kam es aufgrund des warmen Wassers zu einem Massenfischsterben. Die Tiere sind eher kälteliebend. Die derzeitigen Temperaturen sorgten dafür, dass bislang über eine Tonne der Fische eingesammelt werden musste.

Kühler soll es dann aber doch noch werden. Voraussichtlich aber erst am Wochenende. Da ist dann in Wien mit heftigem Regen zurechnen. Die Tage davor bleibt es durchwegs trocken, mit einer kleinen Ausnahme in der Nacht zum Mittwoch.

